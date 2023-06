CDI4*Aachen: Frederic Wandres vence GP – Maria Caetano supera 70%

Começou esta quarta-feira o mítico CHIO de Aachen que decorre no estádio Aachen Soers até 2 de julho, atraindo os melhores conjuntos do mundo nas cinco disciplinas.

Portugal conta apenas com a olímpica Maria Caetano com PSH Hit Plus no CDI4*.

Hoje realizou-se o Grande Prémio que contou com a participação de 23 conjuntos de topo. Maria Caetano com Hit Plus obteve uma pontuação de 70,978% tendo terminado na 15ª posição.

A pontuação mais elevada foi do alemão Frederic Wandres com Duke of Britain FHR, que conseguiu 76,935%. O segundo lugar foi para a britânica Charlotte Fry com LKars van de Hoenderheide alcançou 75,196%, enquanto o dinamarquês Daniel Bachmann foi terceiro classificado com Vayron (75,131%).

Por Portugal está também em Aachen a julgar as provas do CDI*, o juiz internacional Frederico Pinteus (3*).

Amanhã pelas 08h00, (hora PT) é a vez do olímpico espanhol Juan Antonio Jiménez Cobo e o Lusitano «Euclides Mor», disputarem o Grande Prémio do CDIO5* e no qual vão alinhar os 36 melhores conjuntos da atualidade.

Resultados completos AQUI