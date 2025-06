CDI4* Wiesbaden: João Pedro Moreira vence Grande Prémio na Alemanha

O cavaleiro olímpico português João Pedro Moreira brilhou neste domingo no CDI4* de Wiesbaden, (Alemanha), ao vencer o Grande Prémio montando Drosa Fuerst Kennedy OLD. Atualmente ocupa o 71.º lugar no ranking mundial de dressage, consolidando-se como um dos principais nomes da disciplina a nível internacional.

Esta foi a primeira vitória da temporada para a dupla, que garantiu assim a qualificação para o Grande Prémio Especial marcado para segunda-feira.

Com uma apresentação sólida e elegante, João Pedro Moreira e o garanhão Oldenburg de 10 anos conquistaram o primeiro lugar com uma pontuação de 70,761%, num feito que reafirma o talento do conjunto. Recorde-se que Moreira e Drosa Fuerst Kennedy já tinham dado nas vistas nas categorias de cavalos novos, vencendo inclusive a prova preliminar no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos há quatro anos.

A alemã Dorothee Schneider, em representação da equipa nacional, ficou na segunda posição com First Romance, um castrado de 15 anos da raça German Sport Horse, com 69,891%. A suíça Delia Eggenberger alcançou o terceiro lugar, com Santa Maria, égua de 10 anos de origem russa, com a média de 68,587%.

Também em destaque esteve o português Nuno Avelar, que alcançou o 5.º lugar montando DSP Lisboa V no Grande Prémio qualificativo para o Freestyle, com uma média final de 66,674%.

Com esta vitória, João Pedro Moreira reforça a presença e qualidade da equitação portuguesa nos palcos internacionais de dressage.

