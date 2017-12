CDI4* Roosendaal: Boaventura Freire sobe ao pódio na Holanda 3 Dezembro, 2017 17:56

O cavaleiro português Boaventura Freire que disputou o Europeu em Gotemburgo em Agosto passado, está de regresso aos Internacionais com o seu companheiro, Sai Baba Plus.

Neste CDI4* em Roosendaal (Holanda), Boaventura e Sai Baba Plus, conquistaram este sábado o 3º lugar no Grande Prémio Especial (68,373%), tendo dedicado o pódio ao cavaleiro Manuel Vinagre, vítima de uma queda de cavalo, na passada sexta-feira. “Meu amigo Manuel Vinagre, dedico-te este meu lugar no pódio de hoje! Estarás sempre connosco e aí em cima a olhar por nós! Um abraço”, escreveu o cavaleiro no seu Facebook.

Os holandeses dominaram os primeiros lugares do G.P. Especial, pertencendo o triunfo a Alex van Silfhout com o KWPN de 13 anos Zep (69,412%), enquanto Danielle Heijkook ocupou o 2º lugar com Badari (69,333%).

O triunfo no Grande Prémio disputado na passada quinta-feira pertenceu ao Olímpico britânico, Richard Davison com Bubblingh (71,660%). Boaventura e Sai Baba Plus alcançaram o 6º lugar (69,820%).

Resultados – G.P. Especial AQUI

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos