CDI4* Medina-Sidonia: Maria Caetano Couceiro garante pódio no GP Freestyle … mas há mais portugueses em destaque em Espanha 26 Março, 2017 21:32

O CDI4* de Medina-Sidonia, terminou este domingo com o triunfo da cavaleira portuguesa Maria Caetano Couceiro com o Lusitano Coroado AR (Rubi AR) no Grande Prémio Freestyle tendo alcançado a excelente média de 75,925%. O olímpico português Daniel Pinto foi segundo classificado com o CP Santurion de Massa (75,025%). José Garcia Mena (ESP) foi terceiro classificado com Sir Shiwago (73,150%).

No Grande Prémio, o pódio foi totalmente português sagrando-se vencedor Daniel Pinto com Santurion de Massa (73,360%), Maria Caetano Couceiro na segunda posição com Coroado AR (72,380%) e Vasco Mira Godinho uma das relevações deste internacional com o Lusitano Bariloche, foi terceiro classificado com 69,980%. Este conjunto foi ainda o vencedor do Grande Prémio Especial com a excelente média de 70,510%. Duarte Nogueira em segundo lugar com Beirão (67,412%) e Ricardo Ramalho em terceiro com Despinio (67,392%).

YR Freestyle – Portugueses dominam pódio

Luis Valença Rodrigues (Xeque-Mate), Manuel Vinagre (Almansor) e Martim Meneres (Equador) que já asseguraram os mínimos para os campeonatos da Europa deste ano, conquistaram os primeiros três lugares do pódio no YR Freestyle, conseguindo as médias de 69,775%, 68,950% e 68,725%. Na reprise individual Martim Meneres conquistou o primeiro lugar do pódio com Equador (68,763%), Manuel Vinagre em segundo lugar com Almansor e Luís Valença Rodrigues com Xeque-Mate fechou em terceiro (68,026%).

Final Cavalos Novos

Na final para Cavalos de 5 anos, Heroi do Seixo montado por Vasco Mira Godinho ficou classificado em segundo lugar com 86,200% e nos 6 Anos, venceu Hugo Pereira com Gribaldi (81,000%). Nos cavalos de 7 Anos, Maria Pais do Amaral com Gronskovlunds Romee subiu ao segundo lugar do pódio conseguindo 75,200%. Na Intermediária, Maria Caetano Couceiro venceu na sexta-feira e sábado com Fenix de Tineo (71,658% e 72,526%).

Resultados completos