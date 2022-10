CDI4* Madrid: Resultados das provas preliminares para poldros

Arrancou esta quinta-feira o CDI4* de Madrid, com a realização das provas preliminares para poldros no picadeiro coberto do Clube de Campo Villa de Madrid.

As reprises preliminares para poldros contam apenas com 2 participantes com os exemplares da Fonteabeti: os portugueses Leandro Freire com o cavalo de 5 anos «Golia di Fonteabeti» que pontuou 83,800% e 86,00% e Nelson Aleluia com as éguas Hanoverianas Fortuna di Fontiabeti, de seis anos (81,600& e 82,800%), e «Elektra di Fonteabeti» de sete (70,390% e 71,600%).

Hoje, realiza-se o Grande Prémio e no qual participam os conjuntos nacionais, Maria Caetano com o PSH «Hit Plus», Gonçalo Diabinho com o Lusitano «Devoto», Duarte Nogueira com o Lusitano Joba II e Roberto Brasil com Hercules d’Atela. No sábado realiza-se o GP Especial e no domingo a Kür.

O júri do GP é composto pelo espanhol Mariano Santos Redondo (4*) (presidente), o alemão Gotthilf Riexinger (5*), o francês Jean-Michel Roudier (5*), o sueco Magnus Ringmark (5*) e a austríaca Elizabeth Max-Theurer (5*).

Siga as provas em directo no ClipMyHorse.TV

Resultados AQUI