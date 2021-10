CDI4* Madrid: Gonçalo Carvalho sobe ao 2º lugar do pódio no GP Especial 23 Outubro, 2021 17:03

O cavaleiro olímpico Gonçalo Carvalho, conquistou o segundo lugar do pódio, este sábado (23), no Grande Prémio Especial do CDI4* de Madrid, Espanha, interrompendo a hegemonia francesa.

Montando o Lusitano, Craque das Figueiras (Quixote x Pipoca por Invulgar) no seu segundo internacional nesta modalidade, Gonçalo conseguiu 68,468% numa prova que foi ganha pelo francês Guillaume Lundy Cne com Tempo Ifce com a média final de 69,872%. Outro francês, Jean Philippe Siat fechou o pódio com Lovesong (68,170%).

Recordamos que a experiência do Craque das Figueiras de 14 anos, reside na sua participação nos Mundiais de Atrelagem com António Simões e José Freixa (Topolcianky 2013 e Fabiansebestyen 2015).

A terceira jornada começou com a Intermediária I que foi ganha pelo espanhol Claudio Castilla Ruiz com o Lusitano Hi-Rico do Sobral (Rico c Zurita por Oriente) que pontuou 70,176%.

Seguiu-se a Final para cavalos de 7 anos ganha pelo espanhol Alvaro Gomez Pavon com Quidam Royal Old (72,157%). Gonçalo Carvalho com Jota das Figueiras (Epico das Figueiras x Farra das Figueiras por Peralta Pinha) foi segundo classificado (68,929%), enquanto o francês Pierre Volla terminou em terceiro com Donna Wichita du Soleil (68,472%).

Na Intermediária B, mais um promissor resultado de Vasco Mira Godinho com o jovem Irânico (Rubi AR x Sisuda por Hostil) de 8 anos, ao conquistar o primeiro lugar do pódio tendo pontuado 72,459%. Claudio Castilla Ruiz com Lario de Adama de Susa em segundo (69,567%) e Gonçalo Carvalho em terceiro lugar com Epico das Figueiras (Viheste AR x Upa-Upa por Principe).

