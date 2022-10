O CDI4* que vai decorrer entre 19 e 23 de Outubro no Clube de Campo Villa de Madrid vai contar com a participação dos seguintes cavaleiros nacionais:

CDI4″

Maria Caetano com Hit Plus

Roberto Brasil com Hercules D Atela

Gonçalo Diabinho com Davoto

Duarte Nogueira com Joba II

CDIYH Cavalos Novos

Leandro Freire com Golia di Fonteabeti

Nelson Aleluia com Elektra Di Fonti Alberti e Fortuna Di Fonteabeti.

Resultados AQUI