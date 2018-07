CDI4* Leudelange: Matthias Rath vence Intermediária; Maria Caetano Couceiro no pódio 6 Julho, 2018 7:45

O alemão, Matthias Alexander Rath, venceu esta quinta-feira a Intermediária A com o garanhão Foundation 2 (Fiderstanz 2) com a pontuação de 70,91% no CDI4* Leudelange em Luxemburgo.

Este é o segundo internacional no qual este ano, Rath participa com este reprodutor Hanoveriano de 10 anos, filho de Fiderstanz 2, sempre muito requisitado pelos criadores. O cavaleiro alemão mostrou-se satisfeito com a prestação de Foundation, principalmente nos exercícios de passage e piaffe. Na segunda posição ficou classificado o holandês Philipp van Ommen com o KWPN Denver I.P.S. (68,70%).

Maria Caetano Couceiro, a única participante portuguesa em Leudelange, ocupou a terceira posição com o garanhão Lusitano Fenix de Tineo de 8 anos (68,29%).

As provas para cavalos novos foram dominadas pelos garanhões aprovados: Feuertanz (Foundation 2 x Breitling W) montado por Matthias Rath venceu nos 5 anos com 82,40%, e o Hanoveriano Dragon Welt (Dancier x Weltmeyer) com Mandy Zimmer (Lux) venceu a reprise para cavalos de 6 anos com 82.80%.

Dos quinze cavalos que alinham no Grande Prémio (13h30) esta sexta-feira, três são Lusitanos: Euclides MOR (x Riopele) com Juan Antonio Jimenez Cobo (Esp) (7º da OE), Coroado AR (x Rubi AR) com Maria Caetano Couceiro (12ª) e Dragão das Figueiras (x Único) montado por Sascha Schulz (Lux) (15º).

Resultados – Intermedia AQUI

Resultados completos AQUI