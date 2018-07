CDI4* Leudelange: Maria Caetano Couceiro regista melhor marca do ano 8 Julho, 2018 8:31

A cavaleira portuguesa, Maria Caetano Couceiro, montando o garanhão Lusitano Coroado AR (x Rubi) registou neste sábado, a sua melhor marca do ano no Grande Prémio Freestyle do CDI4* Leudelange, Luxemburgo, tendo alcançado a média final de 75,888%. Maria, cuja melhor marca com Coroado no Grand Prémio Freestyle, datava de Março de 2017, com 75,925% (CDI4* de Medina Sidónia) passou a ser o segundo melhor conjunto nacional no Ranking Mundial de Dressage, ocupando actualmente a 65ª posição (subiu 9 posições em Julho).

O olímpico americano, Steffen Peters, vencedor do Grande Prémio na sexta-feira (75,6652%), venceu também o G.P. Freestyle com a égua Rhinelander Rosamunde com a média de 80,550%. O conjunto da casa, Sascha Schulz, com o Lusitano Dragão das Figueiras de 10 anos, foi segundo classificado tendo alcançado a sua melhor marca 77,812%.

Resultados – Grande Prémio Freestyle AQUI

Resultados completos