CDI4* Leudelange: 3 Atletas portugueses de “olho” no Europeu

Começou hoje o CDI4* de Leudelange no Luxemburgo, com provas para cavalos de 5 anos. Este evento conta com a participação de 150 cavaleiros de 30 países.

Pela segunda vez, o Riders Club de Luxemburgo recebe a elite de cavaleiros internacionais entre 2 e 7 de Julho.

Portugal é representado por Miguel Ralão Duarte (Xenofonte d’Atela), Boaventura Freire (Sai Baba Plus) e Duarte Nogueira (Beirão) que vão disputar as provas do Big Tour, nomeadamente o Grande Prémio na sexta-feira (05/07) às 15h00 (hora pt) e/ou o GP Freestyle no sábado à noite ou o G.P. Especial no domingo. Estes cavaleiros aspiram alcançar resultados que permita serem convocados para o Campeonato da Europa em Roterdão.

A equipa norte americana é composta por Adrienne Lyle, Steffen Peters, Ashley Holzer e Susan Dutta enquanto pela Alemanha participam Nadine Capellmann, Christoph Koschel e Hendrik Lochthowe. A formação da casa, é representado por Fie Christine Skarsoe, Sascha Schulz e Nicolas Wagner entre outros.

