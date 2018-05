CDI4* Hamburgo: Boaventura Freire com fim-de-semana de sucesso

O CDI4* realizado este fim-de-semana em Hamburgo, Alemanha, foi mais um momento de sucesso para o cavaleiro português, Boaventura Freire.

Boaventura com Sai Baba Plus, a disputar o Grande Premio Freestyle neste sábado, executou uma boa prova alcançando a média final de 70,775% e o 7º lugar, no entanto, esta prova foi ganha pelo conjunto da casa, Kathleen Keller com San Royal tendo pontuado 77,000%. No 2º lugar ficou classificada a finlandesa Emma Kanerva com Dambacu Nl (75,225%) e a norueguesa Isabel Freese ocupou o 3º lugar montando Bordeaux 28 (71,980%).

Para Boaventura Freire, 91º no ranking mundial FEI, este é mais um bom resultado que dá ainda mais motivação para os Jogos Equestres Mundiais 2018 e Campeonato da Europa em 2019.

No Grande Prémio, disputado na passada quinta-feira, Boaventura ficou classificado em 8º lugar com Sai Baba Plus (68,130%) entre 25 participantes.

Resultados – G.P.Freestyle AQUI

Resultados – Grande Prémio