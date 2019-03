CDI4* Dortmund: Maria Caetano Couceiro inscrita

A cavaleira portuguesa Maria Caetano Couceiro, 43ª no Ranking Mundial de Dressage da FEI, está inscrita com o garanhão Lusitano Coroado AR no CDI4* de Dortmund (Alemanha) que irá decorrer de 8 a 10 de Março reunindo a elite de cavaleiros alemães; Isabell Werth (Emilio 107 e Don Johnson FRH), Dorothee Schneider (Frohlenhofs Rock’n Rose), Fabienne Müller-Lütkemeier (Fabregaz), Jessica von Bredow-Werndl (Zaire E) e Ingrid Klimke (Franziskus 15) entre outros.

Participam no Grande Prémio, qualificativa para G.P. Especial e Kür, marcado para esta sexta-feira às 13h30 (hora PT), 17 conjuntos de 8 países. Maria Caetano Couceiro com Coroado é a nº 16 da ordem de entrada.

O júri é composto por (E): Monique Peutz-Vegter, (H): Dr. Jean-Michel Roudier, (C): Christoph Hess, (M): Alice Schwab e (B): Peter Holler.

Ordem de Entrada AQUI