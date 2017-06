CDI4* Achleiten: Boaventura Freire fez soar o Hino Nacional na Áustria 9 Junho, 2017 18:22

Tendo como pano de fundo o castelo de Achleiten na Áustria, o cavaleiro português Boaventura Freire montando Sai Baba Plus conquistou esta tarde de sexta-feira, o Grande Prémio do CDI4* de Achleiten.

Boaventura que tem demonstrado uma boa regularidade ao longo desta época, alcançou com o Hanoveriano Sai Baba Plus (x De Niro) de 10 anos, a média final de 70,980% o que lhe garantirá uma melhoria no Ranking Mundial de Dressage da FEI.

Satisfeito com este triunfo, o cavaleiro afirmou depois da prova, “O meu Sai Baba Plus começa a saber o que tem que fazer em prova e hoje foi fantástico a executar o que lhe tenho ensinado nos últimos 7 anos! Ouvir o Hino Nacional aqui na Áustria foi uma emoção que nunca mais irei esquecer!”

A cavaleira alemã Isabelle Steidle foi segunda classificada com o Holstein Long Drink (70,700%) de 16 anos e a americana Jennifer Hoffmann ocupou o terceiro lugar do pódio com o Westfalian Florentinus V, de 11 anos (69,200%).

A luxemburguesa Sascha Schulz com o Lusitano Dragão das Figueiras ficou classificada em 6º lugar nesta prova com a média de 68,820%.

Confira os resultados AQUI