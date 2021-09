CDI4* Aachen: João Victor Oliva e «Escorial» em 5º lugar no GP Especial 17 Setembro, 2021 23:13

Continuam os bons resultados do cavaleiro brasileiro, João Victor Oliva com o garanhão Lusitano Escorial Horsecampline (Spartacus x Jiboia por Xaquiro), ao alcançar o quinto lugar no Grande Prémio Especial do CDI4* de Aachen (Alemanha), que decorreu esta sexta-feira (17), roçando os 73% (72,979%), ultrapassando as estrelas da casa, Hubertus Schmidt (Beryll 28) e Mathias Alexander Rath (Foundation 2). A destacar que esta prova é apenas uma das poucas (5) com este grau de dificuldade que este conjunto já disputou.

João Oliva com Escorial foi avaliado por todos os membros do júri com notas acima de 71%: Susanne Baarup (DIN) (71,915%), Alice Schwab (AUT) (72,021%), Ulrike Nivelle (GER) (71,702%), Yuri Romanov (RUS) (74,681%), Christof Umbach (LUX) (74,574%).

Venceu o Grande Prémio Especial, a alemã Fabienne Müller-Lütkemeier com Valesco 50 (77,638%), a britânica Charlotte Fry foi segunda classificada com Glamourdale (77,170%) e a dinamarquesa Anna Kasprzak ocupou a terceira posição no pódio com Rockstar 13 (75,064%).

Resultados AQUI