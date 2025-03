CDI3*Jerez de la Frontera: Maria Caetano e Hit Plus conquistam novo triunfo no Grande Prémio com 73,109%

A prestigiada Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre deu início às suas duas semanas de competições internacionais em Jerez de la Frontera. O primeiro CDI acontece de 7 a 10 de março, seguido pela segunda etapa de 12 a 15 do mesmo mês.

O ponto alto do primeiro sábado de competições foi a reprise do Grande Prémio do CDI3*, que reuniu 14 conjuntos. Mais uma vez, Maria Caetano reafirmou a sua supremacia montando o PSH Hit Plus, repetindo a vitória da edição anterior. A cavaleira olímpica portuguesa e o seu talentoso cavalo de 13 anos impressionaram os juízes, garantindo unanimidade e uma média notável de 73,109%, assegurando assim o primeiro lugar.

A segunda posição foi conquistada pela finlandesa Jenni Matilda Schmechel, que montou o PRE Zagal Azores e alcançou 68,652%.

Entre os destaques das demais provas, na reprise Junior Team, Lara Carreira e Inca finalizaram na quinta posição com 62,172%, seguidos de Maria Almeida e Gentil, que ficaram na sexta posição com 61,363%.

Na reprise intermediária II, Nicole Antunes Silva brilhou ao vencer a prova montando o Hanoveriano Funji, com uma pontuação de 66,765%. Além disso, esta cavaleira também garantiu o quarto lugar com o garanhão Lusitano Nadal, conseguindo 64,265%.

No Prix St. Georges, que contou com dez participantes, Sarah Allison Santos e Bambina Plus representaram Portugal com excelência, terminando na quarta posição com 67,235%. A vitória ficou com o espanhol Alejandro Oliva Lazaro, que, montando Mr. President, registou 69,588%.

Na reprise para cavalos de 5 anos, João Afonso Leitmann e Happy Vivina PS conquistaram o segundo lugar com uma excelente pontuação de 78,600%, enquanto a vitória ficou com o espanhol Fernando Lobato e a égua Panamera de Encinasola, que obtiveram a mesma marca.

A competição prossegue neste domingo com mais dez provas, que serão realizadas no picadeiro coberto devido à previsão de chuva.

