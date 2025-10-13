CDI3* Wellington: Regresso triunfante de Charlotte Dujardin (VÍDEO)

A britânica Charlotte Dujardin, de 42 anos, regressou em grande às competições internacionais após um ano de suspensão, vencendo o Grande Prémio CDI3* de Wellington (GBR) no sábado e o Grande Prémio Special no domingo.

A campeã olímpica, montando o garanhão Oldenburg de 11 anos Brave Heart, conquistou o Grande Prémio com 73,739% e o GP Special com 72,830%. Esta foi a sua primeira competição internacional desde junho de 2024, antes de ter sido afastada da equipa britânica para os Jogos Olímpicos de Paris.

Dujardin foi calorosamente aplaudida pelo público após a sua apresentação, sendo colocada em primeiro lugar por todos os cinco juízes no Grande Prémio e GP Special.

A tricampeã olímpica — com duas medalhas de ouro conquistadas em Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016, com o lendário Valegro — havia participado apenas em eventos nacionais desde a suspensão. O desempenho em Wellington marcou o seu regresso oficial ao circuito internacional.

O seu compatriota Gareth Hughes brilhou com a égua lusitana Lufada MVL, (Franquelin x Chiquinha por Quixote) da Coudelaria do Monte Velho, de 10 anos, assegurando o segundo lugar no GP (69,957%) e no GP Special (70,489%). Lewis Carrier, com o KWPN Diego V de 17 anos, completou o pódio do Grande Prémio (66,978%), enquanto a australiana Tyla Schou, com Dennis Deniro (65,609%), assegurou o segundo lugar no GP Special.

Resultados AQUI