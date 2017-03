CDI3* Valencia: Maria Caetano em 5º lugar no Prix St. Georges 9 Março, 2017 18:54

Começou esta quinta-feira, a segunda semana do Dressage Tour de Valencia (Espanha) nas instalações do Club Escuela de Salto Valencia.

Maria Caetano Couceiro, a única participante portuguesa neste evento, no seu primeiro internacional da temporada com o Lusitano Fenix de Tineo (Rubi AR x Aolga por Oheide) alcançou a quinta posição no Prix St. Georges (Small Tour), conseguindo a pontuação final de 66,395%.

O alemão Mathias Alexander Rath conquistou o primeiro lugar com o garanhão Hanoveriano Foundation (x Fidertanz) (75,526%) e ficou classificado em terceiro, com o garanhão Oldenburg Sir Picardi (Sir Donnerhall I) (66,974%). O espanhol Enrique Brewah com o castrado KWPN Ellington BCN (x Jazz) foi segundo classificado, com a média final de 75,526%.

Maria Caetano regressa ao rectângulo esta sexta-feira, para disputar com o Lusitano Coroado AR (x Rubi AR) o Grande Prémio que conta com 14 participantes.

Resultados Prix St. Georges