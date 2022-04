CDI3* Troisdorf: João Pedro Moreira brilha na Alemanha

O segundo CDI3* de Troisdorf (Alemanha) em curso no Haus Rott Centro, próximo de Colónia, com provas de Small, Medium, Big Tour e Cavalos Novos, contou com a participação do único atleta nacional, João Pedro Moreira e o steward André Santos (N3).

Montando o garanhão Oldenburg de 7 anos, Fuerst Kennedy OLD (Fuersten Look x Don Kennedy), uma parceria entre o brasileiro, Roberto Pedrosa (Haras do Drosa) e o João Pedro Moreira, que venceu esta quinta-feira a reprise Preliminar (78,150%) e esta manhã, Final dos 7 Anos com a média final de 79,643%.

O espanhol Borja Carrascosa foi segundo classificado com Frizzantino 28 (77,200%) e o belga Nick van Laer foi terceiro com Jack Daniels N (75,643%).

O Júri foi composto por – H: Peter Holler (GER) – Presidente – C: Raphaël Saleh (FRA) e em M; Ilja Vietor (SVK).