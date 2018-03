CDI3* Toledo: Portugueses com início de época desportiva promissora 11 Março, 2018 10:13

Os cavaleiros portugueses deram na passada sexta-feira no CDI3* de Toledo (Espanha), o tiro de partida para uma época desportiva promissora, com especial destaque para a inquestionável vitória do olímpico Daniel Pinto e Santurion de Massa no Grande Prémio ao pontuar 73,125%, o único conjunto entre os 16 que disputaram a prova, a ultrapassar a barreira dos 70%. Os espanhóis Cristobal Belmonte (Diavolo II de Laubry) e Claudio Castilla (Ícaro MG) ocuparam o segundo e terceiro lugares com 69,130% e 68,826%, respectivamente.

Na quarta posição ficou classificado Vasco Mira Godinho com o PSL Bariloche (68,652%) e Miguel Ralão Duarte que disputou com o PSL Distúrbio o seu terceiro G.P. Internacional, ficou classificado em 8º, batendo a sua marca pessoal, conseguindo 66,348%.

PORTUGUESES BRILHAM NO GRANDE PRÉMIO ESPECIAL

Daniel Pinto (Santurion de Massa), Vasco Mira Godinho (Bariloche) e Miguel Ralão Duarte (Distúrbio) que optaram por disputar o Grande Prémio Especial neste sábado, brilharam, vencendo a prova Daniel Pinto (74,319%), enquanto Vasco Mira Godinho com Bariloche subiu ao terceiro lugar do pódio (69,766%). Miguel Ralão Duarte com Distúrbio foi quarto classificado melhorando nesta reprise a sua pontuação para 69,000%.

Nas restantes provas:

Intermediária A, disputada na noite de sexta-feira, o triunfo pertenceu a Maria Caetano Couceiro com o Lusitano Fenix de Tineo conseguindo 70,824%, deixando o segundo lugar para o espanhol Juan Antonio Jimenez com o Lusitano Euclides MOR (70,412%). Na terceira posição ficou o alemão Maik Kohlschmidt com Bogelys La-Ro (68,554%).

No Prix St. Georges, sexta-feira, Maria Caetano Couceiro com o debutante Lusitano Flamenco, de 8 anos, conquistou o quarto lugar com a promissora nota de 68,147% e no sábado, este conjunto melhorou a sua marca, alcançando 70,031% na Intermediária I, subindo ao 2º lugar do pódio.

Nos Jovens Cavaleiros, Yoann Pinto com Sergio Rossi terminou a YR Team na 13ª posição com a média final de 64,269%.

Para o hipismo mundial, o ano de 2018 tem o seu auge nos Jogos Equestres Mundiais, realizados de quatro em quatro anos e que chegam à sua 8ª edição entre 11 e 23 de Setembro, em Tryon, Carolina do Norte (EUA).

