CDI3* Toledo: Cavalos nacionais passam no Vet-Check

Os seis cavalos nacionais que começam a partir de hoje, a disputar as provas do CDI3* na Hípica de Toledo em Espanha, passaram no vet-check sem restrições, esta quinta-feira.

O primeiro conjunto nacional em pista, esta sexta-feira, será Maria Caetano Couceiro com o Lusitano Flamenco no Prix St. George. Cerca das 14h15, (hora portuguesa) disputa-se o Grande Prémio que vai contar com a participação de 16 conjuntos, incluindo Vasco Mira Godinho (Bariloche), Daniel Pinto (Santurion de Massa) e Miguel Ralão Duarte (Distúrbio).

Estão inscritos neste CDI3*, 35 atletas e 41 cavalos em representação da Alemanha, Suécia, Bermuda, Dinamarca, Brasil, Japão, Finlândia, Rússia, Bélgica, Turquia, Espanha e de Portugal.

