CDI3* SINTRA: João Torrão faz a dobradinha

Boa prestação do atleta português, João Miguel Torrão, de 27 anos, com o garanhão Lusitano Equador MVL (Quo-Vadis SS x Que-Há MVL) de 11 anos, ao conquistar o Grande Prémio do CDI3* de Sintra, conseguindo a sua melhor marca pessoal (77,000%). As transições fluidas, bom piaffer e passage, permitiu que este conjunto fosse avaliado com notas de 8, pelos cinco juízes FEI5*, na passada sexta-feira (28) no Centro Hípico da Quinta da Beloura.

O espanhol, Juan Garcia Mena, foi segundo classificado com Benzi Landro (69,717%), enquanto Maria Caetano completou o pódio com Fenix de Tineo (Rubi AR x Aolga por Oheide) (69,456%). Ricardo Reis com Escorial (Spartacus x Jibóia por Edo) em quarto lugar (69,130%) e Daniel Pinto em quinto com Santurion de Massa (68,892%).

No sábado (29), João Torrão voltou a triunfar com Equador, no Grande Prémio Especial tendo obtido a pontuação de 77, 468%, enquanto Maria Caetano conquistou o segundo lugar com Fenix de Tineo (70,511%). Juan Garcia Mena foi terceiro classificado com Benzi Landro (70,170%).

Dos 10 conjuntos que participaram no Grande Prémio, 8 eram portugueses e 2 espanhóis.

O brasileiro, João Victor Marcari Oliva, foi o vencedor no Prix St. Georges com o garanhão warmblood Feel Good V.O (Franziskus x Dorime ) no sábado, conseguindo a média final de 71,206%. Maria Caetano em segundo lugar com Happy Plus (70,765%) e Yoann Pinto em terceiro com Douro (68,088%). No domingo venceu Maria Caetano a Intermediária I (71,618%) montando Happy Plus, enquanto João Oliva foi segundo classificado com Feel Good V.O (71,441%). Yoann Pinto assegurou o terceiro lugar com Douro (66,912%).

