CDI3* Sevilha: Dois pódios para Yoann Pinto em Espanha 19 Março, 2018 10:41

O jovem cavaleiro português, Yoann Pinto, conquistou dois pódios no CDI3* de Sevilha, Espanha, neste fim-de-semana.

Este cavaleiro, que está apurado para o Campeonato da Europa de Young Riders (Fontainebleau, França), montando o garanhão Oldenburg Sergio Rossi, de 13 anos, no sábado (17) alcançou o terceiro lugar do pódio na reprise Young Riders Team, com a média final de 64,461%, enquanto os espanhóis Alfonso Ramirez Benitez com WFD Hotstuff (66,520%) e Gianna Maria Ferro com Quintus (65,147%) ocuparam o primeiro e segundo lugar do pódio.

No dia seguinte Yoann, voltou apresentar-se em grande forma, conquistando o 1º lugar com Sergio Rossi na reprise Individual conseguindo melhorar a sua nota que foi de 66,569%. Gianna Maria Ferro foi 2ª classificada com Quintus (66,568%) e Esteban Cornejo Casillas (RMR Mio) ocupou o 3º lugar do pódio (64,510%).

Resultados

CDI3* Ch / J / Y / Yh RC Pineda

Young Riders – Team Test

Juizes : Svalling, Guerra, Fouarge

1º. Alfonso Ramirez Benitez – WFD Hotstuff – 66,520 (ESP)

2º. Gianna Maria Ferro – Quintus – 65,147 (ESP)

3º. Yoann Pinto – Sergio Rossi – 64,461 (Por)

4º. Esteban Cornejo Casillas – RMR Mio – 61,618 (ESP)

5º. Elena CabezasCatalan – Aquiles – 57,892 (ESP)

Young Riders – Individual Test

Judges: Guerra, Rhode, Svalling

1º. Yoann Pinto – Sergio Rossi – 66,569 (POR)

2º. Gianna Maria Ferro – Quintus – 66,568 (ESP)

3º. Esteban Cornejo Casillas – RMR Mio – 64,510 (ESP)

4º. Alfonso Ramirez Benitez – WFD Hotstuff – 61,961 (ESP)

5º. Elena Cabezas Catalan – Aquiles – 56,470 (ESP)

Resultados completos AQUI