CDI3* Segóvia: Rita Ralão Duarte destaca-se em Espanha

O CDI3* que se disputou durante o fim-de-semana nas instalações do Centro Ecuestre de Castilla e Leon em Segóvia terminou neste domingo (10) onde os nossos atletas registaram resultados animadores e promissores.

Rita Ralão Duarte com o Lusitano Irão venceu a Intermediária A e B com as médias de 68,021% e 68,081% na sexta e sábado.

No Grande Prémio, Duarte Nogueira alcançou a 4ª posição com o castrado Lusitano Joba II tendo pontuado 65,717%. No domingo no G.P. Especial terminou na 6ª posição (64,192%).

Gustavo Mendes ficou em 7º lugar com Feiticeiro no GP (62,804%) e no GP Especial pontuou 64,532% (4º). Carlos Branquinho com Feros Vale Sabroso em 9º no GP (62,152%) e em 2º no GP Freestyle (67,850%).

Venceu o Grande Prémio e GP Especial o brasileiro Pedro Manuel Tavares de Almeida com o Lusitano Famous do Vouga com as médias de 70,522% e 72,426%.

Na classe Children Preliminar, Team e Individual, Leonor Coelho com Esguia alcançou o 5º lugar (73,161%) na Preliminar e terminou em 7º na Team (69l,300%) e na reprise Individual (69,209%).

António Soares com Herói da Malhadinha ficou classificado em 4º lugar na Children Individual conseguindo a pontuação de 73,204% no domingo.

Na classe U-25, André José Bras com Coronel ficou em 5º lugar na Intermediária II (62,500%) e no Grande Prémio alcançou a 4ª posição conseguindo a média final de 64,829%. João Oliveira Sá com Diego ficou classificado em 6º na Intermediária II (62.059%) e no GP (61,667%). No G.P. Freestyle alcançou o 4º lugar com a média final de 63,275%.

Resultados completos AQUI