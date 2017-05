CDI3* Segóvia: João Torrão garante pódio em Espanha…mas há mais portugueses em destaque 13 Maio, 2017 21:09

Nas instalações do Centro Ecuestre de Castilla e León (Espanha) decorre desde sexta-feira o CDI3* e no qual os cavaleiros portugueses alcançaram excelentes resultados!

Um resultado muito positivo para o jovem João Miguel Torrão, de 22 anos, que na sua estreia em provas deste nível, com o garanhão Lusitano Equador MVL (Quo Vadis x Hostil) conquistou nos dois dias, dois primeiros lugares nas reprises, S. Jorge (71,211%) 6ª feira e na Intermediária Freestyle neste sábado (71,050%). Em ambas as jornadas quatro dos cinco juízes foram unânimes em atribuir ao conjunto nacional notas superiores a 70%.

No Grande Prémio do Big Tour, ganho pela espanhola Beatriz Ferrer Salat com Delgado (75,680%), Manuel Borba Veiga alcançou a 10ª posição com Ben Hur da Broa (65,940%) e Pedro Valente Torres com Ahoto ficou classificado em 11º (65,840%). Estes dois conjuntos vão disputar o Grande Prémio Especial neste domingo.

Na reprise Preliminar para cavalos de 7 anos, uma prova com exercícios muito semelhantes à reprise S. Jorge, Maria Pais do Amaral com Gronskovlunds Rommee conquistou no primeiro dia o 3º lugar (72,594%) e neste sábado melhorou a sua nota conseguindo 73,559% e o quarto lugar. Este jovem cavalo tem mantido a sua consistência sempre acima dos 70% nas várias provas desta época.

Na sexta-feira (12) Martim Meneres conquistou o segundo lugar com Equador (67,325%) na reprise Young Riders Team, e hoje, sábado conquistou o primeiro lugar do pódio na reprise Individual com a média final de 68,026%. Manuel Vinagre que ficara em 5º lugar com Almansor (66,360%) na sexta-feira, hoje subiu ao 2º lugar do pódio conseguindo 67,588%. Luís Valença Rodrigues Cardoso que fora terceiro classificado com Xeque-Mate (66,579%) desceu hoje para o 5º lugar na reprise Individual com a média de 65,307%.

Estes jovens atletas merecem o reconhecimento pela sua prestação que é um incentivo para provas futuras.

Independentemente das vitórias, todos quantos competiram estão de parabéns pelas prestações conseguidas.

Resultados completos AQUI