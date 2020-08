CDI3* Segóvia: Atletas nacionais alcançam duplo pódio em Espanha 9 Agosto, 2020 10:47

Os nossos cavaleiros de dressage regressaram este fim-de-semana aos eventos internacionais, agora com novas regras. Após meses de paragem forçada estes atletas participaram neste fim-de-semana no CDI3* de Segóvia (6 a 9 de Agosto) que decorreu no Centro Ecuestre de Castilla y León. O evento contou maioritariamente com participantes espanhóis, cinco portugueses e dois franceses. Paralelamente decorreu um CDN2* para a Taça ANCCE.

Ao longo destes meses de quarentena, a actividade equestre tem sido quase nula, pois muitos dos eventos internacionais programados foram cancelados.



MARIA CAETANO E CATARINA COSTA ALCANÇAM DUPLO PÓDIO

Montando o Cruzado Português de 8 anos, Happy Plus, (Bretton Woods x Rubinera Plus por Peralta) Maria Caetano conquistou nesta sexta e sábado, o segundo lugar do pódio nas reprises S. Jorge (71,176%) e na Intermediária I (69,382%) respectivamente. Happy Plus que debutou em provas internacionais em Fevereiro, no CDI4 de Lier (Bélgica), tem vindo a demonstrar o seu potencial para as provas de nível Grande Prémio, conseguindo várias notas de 7 e 8. O jovem Yoann Pinto com Douro, ficou classificado em 6º lugar nesta prova na sexta-feira (66,735%) e no sábado subiu ao terceiro lugar do pódio na Intermediária I (69,265%).

Venceu a prova nos dois dias, o espanhol José Antonio Garcia Mena com o Oldenburg Frimousse alcançando as médias de 71,647% na sexta e 71,882% no sábado. A francesa Lara Subileau com Skate Moos foi terceira classificada na prova de sexta -feira (70,265%).

A jovem cavaleira portuguesa Catarina Costa fez a dobradinha ao vencer com Kut ‘N’ Move a reprise YR Team e a Individual (64,117% e 66,667%).

As reprises Inter A e B tiveram apenas a participação de Daniel Pinto com Fürst Fritz 10, que obteve as médias de 69,177% e 69,108%.

Na prova mais importante da jornada de sexta-feira, o Grande Prémio, onde alinharam treze participantes, teve como vencedor o espanhol José Garcia Mena com Sorento 15 (72,587%). Maria Caetano foi segunda classificada com o Lusitano Fenix de Tineo, conseguindo a sua melhor média neste nível, 70,044%, enquanto o Lusitano Euclides Mor montado pelo espanhol Juan Antonio Jiménez completou o pódio (69,392%). Vasco Mira Godinho com o garanhão Lusitano, Garrett (Único x Samarra por Go-Go) ocupou o nono lugar (65,478%).

Os cavalos Lusitanos destacaram-se na jornada de sábado, ao ocuparem as primeiras posições no Grande Prémio Freestyle superando a barreira dos 70%. Maria Caetano com Fenix de Tineo conquistou o segundo lugar alcançando a média final de 71,850%. O espanhol Claudio Castilla Ruiz foi terceiro classificado com o Lusitano Fogo de Lyw (Trovador x Sardinha) 71,050% e o seu compatriota Juan Antonio Jiménez com o Euclides Mor ocupou o quarto lugar (69,950%).

Venceu o prova José Garcia Mena com o Hanoveriano Cuba Libre (72,300%).

O espanhol Claudio Castilla Ruiz foi o vencedor do GP Especial disputado neste domingo com Icaro MG (71,553%) seguido de José António Garcia Mena e Sorento 15 (71,106%), enquanto Vasco Mira Godinho montando Garrett, conseguiu o terceiro lugar do pódio com a média final de 67,681%.

Confira os resultados completos AQUI