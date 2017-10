CDI3* São Paulo: Giovana Pass vence GP e GP Especial (VÍDEO) 8 Outubro, 2017 18:33

A jovem olímpica brasileira, Giovana Pass, de 19 anos, conquistou o Grande Prémio e Grande Prémio Especial, este fim-de-semana.

Montando o Lusitano Zingaro de Lyw (x Guizo), foi o único conjunto a obter pontuações acima dos 66% no Grande Prémio (67,120%) e no Grande Prémio Especial 67,157% do CDI3* que decorreu de 5 a 8 de Outubro na Sociedade Hípica Paulista em São Paulo, Brasil. Este conjunto alcançou o mínimo percentual no Grande Prémio rumo aos Jogos Equestres Mundiais em Tryon 2018.

Leandro Silva com o Oldenburg Di Caprio (x De Niro) foi segundo classificado com 66,120% e na terceira posição classificou-se Pia Aragão com o Lusitano Zepelim Interagro (x Quinarius Interagro) com a pontuação final de 64,780%.

O júri foi composto pela canadiana Cara Whitmam (5*), os argentinos Gabriel Armando e Cesar Lopardo Grana, ambos de nível 4*, o chileno Max Piraino Lyon (3*) e a brasileira Claudia Mesquita (4*).

MÍNIMOS EXIGIDOS PARA OS JEM

Para poderem disputar os Jogos Equestres Mundiais, que serão realizados de 10 a 23 de Setembro de 2018 em Tryon (EUA), os conjuntos devem alcançar a percentagem de 66% no Grande Prémio, (CDI 3*, 4*, 5*, CDIW ou CDIO). Esta é a qualificação mínima exigida em duas ocasiões diferentes, atribuída pela nota final do júri de campo e também por dois juízes de nível FEI 5* que não devem ser da mesma nacionalidade do atleta.

A Federação Equestre Internacional (FEI) também exige que os juízes 5* sejam diferentes; e as notas devem ser obtidas dentro do período de qualificação para o mundial, que começou em 1 de Janeiro de 2017 e termina a 13 de Agosto de 2018. Este é o primeiro critério que o conjunto necessita para integrar uma equipa aos JEM.

Resultados – 08/10/17

Grande Prémio

1º Giovana Pass / Zingaro de Lyw – 67,120%

2º Leandro Silva / Di Caprio – 66,120%

3º Pia Aragão / Zempelim Interagro – 64,780%

4º Mauro Pereira Junior / Banzai AMM – 63,880%

5º Pedro Tavares de Almeida / Aoloeo – 62,920%

Grande Prémio Especial

1º Giovana Pass / Zingaro de Lyw – 67,157%

2º Pedro Tavares de Almeida / Aoloeo – 64,471%

Resultados completos AQUI