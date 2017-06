CDI3* Pompadour: Maria Caetano Couceiro, Luís Principe e “Batuta” inscritos

Vai decorrer de 23 a 25 de Junho o famoso Concurso de Dressage Internacional 3* de Pompadour, França.

Estão inscritos cerca de 62 cavaleiros e 75 cavalos em representação de 18 países. Do programa constam 27 provas repartidas por 3 dias.

Em representação de Portugal participam os atletas portugueses Maria Caetano Couceiro (Coroado e Fenix de Tineo) e Luís Principe (Le Docteur).

A grande surpresa ao consultar o Master List do evento é a inscrição da égua Lusitana de Grande Prémio, «Batuta», que vai ser montada pelo cavaleiro espanhol de Grande Prémio, Sérgio Martin em representação da Espanha. Será o regresso de Batuta às pistas internacionais depois de uma ausência de 12 meses. A última vez que esta égua participou em provas de Grande Prémio e Grande Prémio Especial foi no CDI3* de Jerez de La Frontera (Espanha) montada pelo olímpico português Gonçalo Carvalho quando conquistou o 3º lugar no G.P. (71,820%) e no G.P. Especial (71,666%).