CDI3* Pompadour: «Dragão das Figueiras» em sétimo no Grande Prémio

O garanhão Lusitano Dragão das Figueiras montado pelo cavaleiro luxemburguês Sacha Schulz alcançou esta sexta-feira a 7.ª posição no Grande Prémio do CDI3* de Pompadour, França, com a média de 68,380%. Fruto de um trabalho consistente, Sacha com Dragão tem conseguido ficar classificado entre os dez primeiros nas poucas provas de nível Grande Prémio que disputou este ano.

A suíça Marcela Susmeli foi a vencedora do Grande Prémio montando Smeyers Molberg pontuando 70,840%. A francesa Nicole Favereau foi segunda classificada com Ginsengue (70,220%) e a holandesa Thamar Zweistra com Hexagon’s Double Dutch completou o pódio (70,080%).

Apesar de inscrita, Maria Caetano Couceiro (Coroado), não viajou até Pompadour. O mesmo aconteceu a Luís Principe (Docteur), que teve a infelicidade da caixa automática de velocidades do seu camião avariar a caminho de Pompadour, sendo obrigado a regressar a casa.

Quanto ao conjunto espanhol recentemente formado, Sergio Martin e a égua Lusitana Batuta, por não terem 2 resultados qualificativos nos últimos 365 dias anteriores ao evento, a sua inscrição não foi aceite pela Real Federação Hipica Espanhola.

Resultados – Grande Prémio

Lista de Participantes