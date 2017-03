CDI3* Medina-Sidónia: Luís Valença Cardoso sobe ao 1º lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle (YR) 23 Março, 2017 16:44

O CDI3* de Medina-Sidónia terminou esta quarata-feira com quatro jovens atletas portugueses no pódio.

No escalão de Young Riders, Luís Valença Rodrigues que se estreou com o Lusitano Xeque-Mate, brilhou vencendo o Grande Prémio Freestyle com a excelente pontuação de 71,50%, depois de ter pontuado 68,810% (2º), 65,526% (3º) nas jornadas anteriores. Martim Meneres foi segundo classificado nesta prova com o Lusitano Equador (68,750%), enquanto Manuel Vinagre ocupou o terceiro lugar com o Lusitano Almansor (67,125%).

No escalão de Juniores, Yoann Pinto com o Oldenburgo Sergio Rossi conquistou dois terceiros lugares (65,162% e 67,368%) nos dois primeiros dias tendo terminado a jornada desta quarta-feira com um 2º lugar na reprise Freestyle conseguindo 69,225%.

Luís Valença Rodrigues, Martim Meneres, Manuel Vinagre e Yoann Pinto conseguiram em Medina-Sidónia os mínimos para os Campeonatos da Europa que vão decorrer de 9 a 13 de Agosto no Centro Equestre De Gouberg em Roosendaal, Holanda.

