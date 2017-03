CDI3* Medina-Sidónia: Dressage portuguesa conquista o pódio em Espanha 22 Março, 2017 8:09

Daniel Pinto (Santurion de Massa), Vasco Mira Godinho (Bariloche), Ricardo Ramalho (Despinio) e Duarte Nogueira (Beirão) elevaram, mais uma vez, a Dressage portuguesa em Espanha, ao conquistarem os primeiros quatro lugares da tabela classificativa no Grande Prémio Especial disputado na jornada desta terça-feira no CDI3* de Medina-Sidónia.

Daniel Pinto foi o vencedor com Santurion de Massa tendo pontuado 70,745%; Vasco Mira Godinho conquistou o 2º lugar com Bariloche (70,098%); Ricardo Ramalho com Despinio foi 3º classificado (67,902%) e Duarte Nogueira com Beirão alcançou o 4º lugar (67,804%) conseguindo melhorar a sua marca anterior de 65,725% em Valência (Espanha), no início deste mês.

Na Intermediária B, Miguel Ralão Duarte venceu com o Lusitano Distúrbio conseguindo 68,262%. Na final para cavalos de 5 anos, Vasco Mira Godinho repetiu o triunfo da jornada anterior com o Lusitano Herói do Seixo, conseguindo 83,4%.

Tal como nos seniores, os Jovens Cavaleiros portugueses Martim Meneres (Equador), Luis Valença Rodrigues Cardoso (Xeque-Mate) e Manuel Vinagre (Almansor) dominaram o pódio na reprise Young Riders Individual, tendo conseguido as médias de 68,860%, 68,070% e 67,280%, respectivamente.

Resultados