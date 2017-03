CDI3* Medina-Sidonia: Cavalos nacionais passam no Vet-Check

Os 13 cavalos nacionais inscritos que começam a partir de hoje, a disputar as provas do CDI3* Medina-Sidonia no Centro Hípico Los Albardones em Cadiz (Espanha), passaram este domingo no vet-check sem restrições.

O primeiro conjunto nacional em pista esta manhã, será Miguel Ralão Duarte com o Lusitano Distúrbio na prova Intermediária A. Cerca das 11h10, disputa-se o Grande Prémio que vai contar com a participação de 14 conjuntos, incluindo Daniel Pinto / Santurion de Massa, Vasco Mira Godinho / Bariloche, Duarte Nogueira / Beirão, Ricardo Ramalho / Despinio e Pedro Torres / Ahoto.

Este internacional de três estrelas vai contar com a participação de 12 cavaleiros portugueses.