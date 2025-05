CDI3* Lisboa: Vasco Mira Godinho domina Grande Prémio; Salomé Bartz brilha entre os juniores

Teve início na passada sexta-feira, em Lisboa, o CDI3* organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa, que decorreu em simultâneo com os concursos CDI2* (A), CDI1* (A), CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 e ainda um Concurso de Dressage Especial (CDE). O evento contou com a participação de 30 conjuntos e 36 cavalos, representando Portugal, Espanha e Itália.

No CDI3*, Vasco Mira Godinho venceu o Grande Prémio (67,435%) e o Grande Prémio Especial (67,787%) com o Lusitano Jezuita (x Zuelo), propriedade de Katja Weis. Filipe Canelas Pinto, experiente cavaleiro nacional, assegurou o segundo lugar em ambas as provas com Fortuna 424, registando 65,043% e 65,808%, respetivamente. Roberto Brasil, com Junior Rubi d’Ilhéu, completou o pódio com 61,739% e 63,808%, num escalão que contou apenas com três participantes.

Entre os juniores (CDIJ), a jovem italiana Salomé Bartz destacou-se ao vencer a prova Individual com 68,265% e a reprise Junior Team com 68,333%, montando El Romana Plus, num desempenho sólido e consistente.

O evento contou ainda com várias provas nas restantes categorias, tanto nos escalões internacionais como no circuito nacional, refletindo o dinamismo crescente da Dressage em Portugal.

