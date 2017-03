CDI3* Lier: Pedro Pavão fica no sexto lugar na Bélgica 7 Março, 2017 17:54

Pedro Pavão conquistou este domingo, o sexto lugar no Grande Prémio Especial do CDI3* Lier, Bélgica. Montando D’Artagnan 198, o atleta português conseguiu a média final de 65,333%. Já no Grande Prémio Pedro terminou na 18ª posição com a média 64,820%.

“Infelizmente as condições meteorológicas adversas, que se fizeram sentir, condicionaram substancialmente a minha prestação, pois dada a sensibilidade que o cavalo tem, fez com que este deixasse de comer nos primeiros dois dias, chegando mesmo a estados febris, o que me impossibilitou de treinar nos dias que antecederam a prova. Na sexta-feira (dia do Grande Prémio), devido ao facto do cavalo se encontrar melhor, entendi fazer a prova de forma moderada, com o objectivo de me qualificar para o Grande Prémio Especial, visto ter um dia de intervalo entre as duas provas, podendo assim o cavalo recuperar um pouco mais. Contudo, foi uma experiência bastante positiva, pois não só tive a oportunidade de conhecer cavalos, como também cavaleiros de outros países que muito me impressionaram”, confessou Pedro Pavão.

A olímpica holandesa Adelinde Cornelissen com o garanhão KWPN Aqiedo (Undigo x Metall) de 12 anos, foi a grande vencedora conquistando o Grande Prémio (73,060%) e o G.P. Especial (75,039%) no terceiro evento internacional em que participam.

O cavalo olímpico lazão «Parzival« montada de Adelinde Cornelissen, despede-se das pistas no próximo fim-de-semana, durante a Taça do Mundo de ‘s-Hertogenbosch, Holanda.

Resultados

CDI3* Lier – 03/03/17

Juizes: van Daele (Bel), Saleh (FRA), Judet (Fra), Sanders (Hol), Baarup (Den)

Grande Prémio

1º Adelinde Cornelissen – Aqiedo – 73,060% (Holanda)

2º Jorinde Verwimp – Tiamo – 73,020% (Bélgica)

3º Marieke van der Putten – Ambria – 70,960% (Holanda)

4º Andrea Timpe – Don Darwin – 70,400% (Alemanha)

4º Seth Boschman – Bono – 70,400% (Holanda)

6º Gareth Hughes – Don Carissimo – 69,900% (Grã Bretanha)

7º Laurence Roos – Fil Rouge – 69,700% (Bélgica)

8º Katrien Verreet – Galliani Biolley – 68,980% (Bélgica)

9º Daniel Watson – Amadeus – 67,900% (Grã Bretanha)

10º Stella Charlott Roth – Rubin Action – 67,440% (Alemanha)

18º Pedro Pavão – D’Artagnan 198 – 64,820% (Portugal)

Grande Prémio Especial

Juizes: van Daele (Bel), Judet (Fra), Baarup (Den), Wolfs (Hol), Nivelle (Ale)

1º Adelinde Cornelissen – Aqiedo – 75,039% (Holanda)

2º Laurence Roos – Fil Rouge – 72,725% (Bélgica)

3º Gareth Hughes – Don Carissimo – 72,569% (Grã Bretanha)

4º Stella-charlott Roth – Rubin Action – 70,490% (Alemanha)

5º Marie Emilie Bretenoux – Quartz of Jazz – 65,745% (França)

6º Pedro Pavão – D’Artagnan 198 – 65,333% (Portugal)

7º Philippe Limousin – Rock ‘n Roll Star – 65,176% (França)

8º Francois Jacq – Gorklintgaards Romaro – 65,118% (França)

9º Rishat Sabitov – Azzaro – 64,922% (Polónia)

10º Francoise Hologne Joux – Wodan – 63,490% (Bélgica)

