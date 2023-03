CDI3* Lier: Juan Jimenez Cobo e Euclides pontuam 75,430%

Terminou neste domingo o CDI3* de Lier (Bélgica) (Small Tour) com a excelente prestação do cavaleiro espanhol, Juan Antonio Jiménez Cobo com o Lusitano «Euclides Mor» (Riopele x Onda por Gingão), ao pontuar 75,430% na Kür Grande Prémio. Já na sexta-feira, este conjunto subiu ao terceiro lugar podío do Grande Prémio com 71,065%.

A francesa Camille Judet Cheret foi segunda classificada nesta prova com Scoop du Bois Luric com 73,000% e em terceiro lugar ficou o cavaleiro hungaro Benedek Pachl com Donna Friderika (72,415%).

O PSL Faisão (Spartacus x Que-Ha por Hostil), da criação da Coudelaria do Monte Velho e montado pela cavaleira irlandesa Judy Reynolds no GP obteve 68,087% tendo terminado na 9ª posição entre 29 conjuntos. No GP Especial este conjunto ficou classificado em oitavo (67,234%).

No CDI4* (Big Tour) destaque para a luxemburguesa Fie Christine Skarsoe com o Lusitano Imperador dos Cedros (Rubi x Cortiça por Hostil) da criação da Coudelaria Quinta dos Cedros, que subiu ao 2º lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle conseguindo a média final de 74,090%. No GP este conjunto terminou em 9º lugar (70,174%).

A prova foi ganha pela belga Larissa Pauluis com o KWPN Flambeau (77,550%).

Resultados completos AQUI