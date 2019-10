CDI3* Le Mans: Maria Caetano no Top 10 no G.P. 20 Outubro, 2019 11:03

O Grande Prémio do CDI3* que decorreu esta sexta-feira (18), nas instalações do Pôle Européen du Cheval em Le Mans (França), contou apenas com a participação nacional de Maria Caetano Couceiro.

Montando o garanhão Lusitano de 9 anos, Fenix de Tineo (Rubi AR x Aolga por Oheide,) conseguiu a 9ª posição com a pontuação de 67,761%. No sábado este conjunto pontuou 70,965% no G.P. Freestyle (9º lugar).

Maria, que também debutou com o Cruzado Português de 7 anos, Hit Plus (Bretton Woods x Platina Plus por Peralta), do criador Dressage Plus, no Prix St Georges, alcançou a promissora pontuação de 68,824% (7ºlugar). No sábado, Maria e Hit Plus roçaram os 70% na Intermediária II, conquistando o 3º lugar do pódio (69,941%).

O brasileiro, João Victor Oliva, (treina com o Mestre Paulo Caetano) alcançou o 13º lugar no Grande Prémio com o Lusitano Aron de Massa de 9 anos (66,239%). Os seus compatriotas Pedro Tavares de Almeida com Aoleo e Edneu Senhorine com Xiripiti TVF terminaram esta reprise em 24º (62,348%) e 28º lugar (61,587%) entre 32 participantes.

Confira os resultados AQUI