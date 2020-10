CDI3* Le Mans: Lusitanos brilham em França 18 Outubro, 2020 18:41

Com as brilhantes prestações dos cavalos Lusitanos, montados pelos cavaleiros nacionais, nas várias provas do CDI3* que decorreram no Pôle Européen du Cheval, Haras des Bouleries em Le Mans este fim-de-semana, as atenções voltam mais uma vez, a recair sobre as qualidades e aptidões dos nossos cavalos, uma raça competitiva e ganhadora na disciplina de Dressage.

No Grande Prémio Freestyle, disputado no sábado, ganho por Aleksandra Maksakova (RUS) com Bojengels (75,905%), Maria Caetano com o Lusitano Fenix de Tineo subiu ao 2º lugar do pódio (74,395%) superando a sua melhor marca pessoal (72,830%) conseguida em Ranshofen (AUT), enquanto Carlos Pinto com La Gesse Sultao Meneses ficou em 5º (72,815%).

No Grande Prémio Especial, que decorreu hoje domingo, ganho pelo alemão Christoph Koschel com Eaton Unitechno (71,128%), Gonçalo Carvalho conquistou o 2º lugar com Craque das Figueiras (69,660%) que executou pela primeira vez esta reprise.

Filipe Canelas com a égua Hanoveriana de 11 anos, Fortuna 424, também uma debutante em provas internacionais, alcançou o 5º lugar no Grande Prémio Especial com a média final de 66,681%.

Nas provas Sub-25, Francisco Vila Nova conquistou com Sir Saburo o 3º lugar no Grande Prémio (67,222%) e ficou em 2º na Inter II (68,088%). No escalão Junior, Justino Lopes Alves com Iartacus, pontuou 60,758% na reprise Team e na prova Individual terminou em 9º com 64,020%.

Resultados completos AQUI