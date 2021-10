CDI3* Le Mans: «Ícaro das Figueiras», «La Gesse Sultão Menezes» e «Fugaz da Lagoalva» no pódio em França 18 Outubro, 2021 8:00

O CDI3* de Le Mans que decorreu no Pôle Européen du Cheval, Haras des Bouleries (FRA), terminou neste domingo (17) com boas prestações dos cavalos Lusitanos, «Ícaro das Figueiras», «La Gesse Sultão Menezes» e «Fugaz da Lagoalva» ao conquistarem o pódio no Grande Prémio Especial e no Grande Prémio.

A cavaleira francesa Charlotte Chalvignac com o Lusitano de apenas 8 anos, «Ícaro das Figueiras» (Épico das Figueiras x Eira das Figueiras por Único) do criador Sociedade Quinta das Terras, venceu o Grande Prémio Especial com a média final de 68,234%, enquanto o olímpico Carlos Pinto foi segundo classificado com «Fugaz da Lagoalva» (Rico x Xareta III por Hércules) com a pontuação 67,787%.

No Grande Prémio disputado na sexta-feira (15), Carlos Pinto com o castrado Lusitano «La Gesse Sultão Menezes» (Duche x Nieta Menezes por Visquilho) subiu ao segundo lugar do pódio com 69,217%, numa prova que foi ganha pela belga Larissa Pauluis com o KWPN Flambeau (70,712%).

Nesta prova, Charlotte Chalvignac ficou em sétimo com «Ícaro das Figueiras» e Carlos Pinto em oitavo lugar com «Fugaz da Lagoalva».

Resultados – GP Especial AQUI

Resultados – Grande Prémio AQUI