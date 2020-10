CDI3* Le Mans: Gonçalo Carvalho alcança 4º lugar no Grande Prémio 17 Outubro, 2020 9:29

O cavaleiro olímpico português, Gonçalo Carvalho, com o garanhão Lusitano, Craque das Figueiras, (Quixote MVL x Pipoca JHC por Invulgar JHC), ferro Sociedade Quinta da Terras, alcançou esta sexta-feira, um promissor 4º lugar roçando os 70% no Grande Prémio do CDI3* de Le Mans (França). Para a sua estreia em provas internacionais do Big Tour (CDI), este Lusitano de 13 anos, cuja experiência reside na sua participação nos Mundiais de Atrelagem com António Simões e José Freixa, em 2013 e 2015, pontuou 69,739% neste GP, demonstrando uma versatilidade extraordinária, ou não fosse isto apanágio da raça PSL…

Craque das Figueiras SQT, é meio irmão da égua Batuta, também montada por Gonçalo Carvalho entre 2014 e 2016, tendo conquistado excelentes resultados internacionais.

Ficaram ainda classificados no top 10, Maria Caetano, 5º lugar (69,195%) com o Lusitano Fenix de Tineo e o olímpico Carlos Pinto, 6º (68,956%) com La Gesse Sultão Menezes. Filipe Canelas, 11º (66,891%) com Fortuna 424.

Venceu a prova o alemão Christoph Koschel com Eaton Unitechno (70,956%). A francesa Camille Chéret Judet foi segunda classificada com Duke of Swing (70,239%), enquanto a cavaleira russa Aleksandra Maksakova com Bojengels completou o pódio (69,891%).

LE MANS – CDI BJ27



DR

1 – CDI3* – PRIX POLE EUROPEEN DU CHEVAL – Résultats

16/10/2020 – 11:00 – GP Grand Hall – Nb Engages : 26

Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % M % B % Tot. 1. 24 EATON UNITECHNO Christoph KOSCHEL 68.913 %

(5.) 72.826 %

(1.) 71.413 %

(1.) 69.891 %

(1.) 71.739 %

(1.) 70.956 % 2. 12 DUKE OF SWING Camille CHERET JUDET 72.826 %

(1.) 69.783 %

(5.) 71.087 %

(2.) 66.957 %

(10.) 70.543 %

(3.) 70.239 % 3. 20 BOJENGELS Aleksandra MAKSAKOVA 69.348 %

(3.) 70.761 %

(3.) 70.870 %

(4.) 67.717 %

(6.) 70.761 %

(2.) 69.891 % 4. 9 CRAQUE DAS FIGUEIRAS Gonçalo CARVALHO 71.304 %

(2.) 69.022 %

(7.) 70.109 %

(5.) 67.826 %

(5.) 70.435 %

(4.) 69.739 % 5. 23 FENIX DE TINEO Maria CAETANO 69.239 %

(4.) 71.304 %

(2.) 69.239 %

(6.) 66.630 %

(12.) 69.565 %

(6.) 69.195 % 6. 21 LA GESSE SULTAO MENEZES Carlos PINTO 68.804 %

(6.) 67.717 %

(9.) 71.087 %

(2.) 69.783 %

(2.) 67.391 %

(10.) 68.956 % 7. 6 LAPONIA Borja CARRASCOSA 68.370 %

(7.) 69.674 %

(6.) 67.609 %

(10.) 68.478 %

(3.) 70.109 %

(5.) 68.848 % 8. 15 STAR WARS Bertrand LIEGARD 68.370 %

(7.) 69.891 %

(4.) 67.609 %

(10.) 68.370 %

(4.) 68.913 %

(7.) 68.631 % 9. 2 QUARTZ OF JAZZ Marie Emilie BRETENOUX 66.413 %

(13.) 67.500 %

(11.) 68.261 %

(8.) 67.609 %

(7.) 67.500 %

(9.) 67.457 % 10. 5 GEJLHOLMS MENOTTI Antonio LAIZ ZANDIO 67.283 %

(10.) 67.174 %

(12.) 69.022 %

(7.) 67.174 %

(8.) 66.522 %

(13.) 67.435 % 11. 17 FORTUNA 424 Filipe CANELAS 67.826 %

(9.) 67.609 %

(10.) 67.065 %

(12.) 65.217 %

(18.) 66.739 %

(11.) 66.891 % 12. 25 VALUCIO DH Z Lisa MARRIOTT 67.283 %

(10.) 67.174 %

(12.) 67.065 %

(12.) 65.652 %

(16.) 66.739 %

(11.) 66.783 % 13. 22 LA GESSE HOT CHOCOLAT VD KWAPLAS Isabelle PINTO 63.043 %

(21.) 67.935 %

(8.) 67.826 %

(9.) 67.174 %

(8.) 66.087 %

(15.) 66.413 % 14. 16 DARWIN Karen NIJVELT 67.283 %

(10.) 66.196 %

(14.) 63.913 %

(18.) 66.413 %

(13.) 67.826 %

(8.) 66.326 % 15. 3 INTO THE BLUE Louise Anne BELL 65.543 %

(15.) 65.326 %

(17.) 64.565 %

(15.) 65.870 %

(14.) 65.652 %

(18.) 65.391 % 16. 19 RIBERY Yoshie OTA 65.000 %

(17.) 64.457 %

(21.) 63.696 %

(20.) 66.739 %

(11.) 66.304 %

(14.) 65.239 % 17. 4 ESPOIRE Dane RAWLINS 65.761 %

(14.) 65.217 %

(18.) 64.457 %

(16.) 65.435 %

(17.) 64.891 %

(20.) 65.152 % 18. 13 ESPRIT DOND D Alexander BRENNINKMEIJER 65.435 %

(16.) 65.652 %

(15.) 64.239 %

(17.) 63.913 %

(20.) 65.761 %

(17.) 65.000 % 19. 26 DOUGLAS Alizee WAUTHIER 63.370 %

(20.) 65.109 %

(19.) 65.109 %

(14.) 64.783 %

(19.) 65.326 %

(19.) 64.739 % 20. 14 DICKENS Virginie GAUTHIER 63.913 %

(18.) 65.543 %

(16.) 63.370 %

(21.) 63.478 %

(21.) 66.087 %

(15.) 64.478 % 21. 1 BEDUINO LAM Martha Fernanda DEL VALLE QUIRARTE 63.804 %

(19.) 64.674 %

(20.) 63.913 %

(18.) 65.761 %

(15.) 64.130 %

(21.) 64.456 % 22. 11 LOVESONG Jean Philippe SIAT 61.957 %

(22.) 62.609 %

(22.) 60.652 %

(22.) 63.043 %

(22.) 62.609 %

(22.) 62.174 % 23. 7 DIXILAND Charlotte HAID BONDERGAARD 60.435 %

(23.) 57.609 %

(24.) 59.348 %

(23.) 60.435 %

(23.) 61.304 %

(23.) 59.826 % 24. 27 CADENS Rachel DOWLEY 60.435 %

(23.) 58.913 %

(23.) 56.087 %

(24.) 59.565 %

(24.) 60.978 %

(24.) 59.196 % 25. 18 LIGHTS OF LONDONDERRY Charlotte CHALVIGNAC EL 999. 8 GINSENGUE Nicole FAVEREAU NP

Resultados completos AQUI