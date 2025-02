CDI3* Le Mans: Cavalos Lusitanos com bons resultados

O cavaleiro olímpico espanhol Claudio Castilla Ruiz iniciou da melhor forma a temporada no CDI3* de Le Mans (França), conquistando bons resultados com o Lusitano Jota das Figueiras (Epico das Figueiras x Farra das Figueiras por Peralta Pinha) no passado fim-de-semana. No Grande Prémio, garantiu a primeira posição com 68,935%, enquanto no Grande Premio Especial ficou em segundo lugar com 69,362%.

Os Lusitanos também brilharam com a participação portuguesa: Mariana Assis da Silva e o garanhão Lusitano Iji HP (Jocoso x Baoleta HP por Oiol) alcançaram a 4ª posição no Grande Prémio Especial, com uma média final de 64,830%.

Na reprise do Grande Prémio, a belga Alexa Fairchild, montando o Lusitano Mala Skala’s Hermes (Hábil do MT) (Assirio d’Atela x Duquesa do MT por Quarteto da Brôa), conquistou a 4ª posição com 67,696%. Já no Grande Prémio Freestyle, o conjunto subiu ao pódio com a terceira posição, atingindo 71,135% no sábado (8 de fevereiro).

Além de Jota das Figueiras, Claudio Castilla Ruiz levou a Le Mans outro promissor Lusitano, Náutico das Figueiras (Craque das Figueiras x Heide das Figueiras por Viheste), para disputar o seu primeiro CDI1*. Na reprise São Jorge, alcançaram uma média de 65,382%, garantindo a sétima posição, enquanto na Intermediária I terminaram em sexto lugar com 63,530%.

O desempenho expressivo dos cavalos Lusitanos no evento reforça a qualidade e versatilidade da raça na alta competição internacional.

Resultados completos AQUI