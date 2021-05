CDI3* Las Cadenas: Francisco Vila Nova vence GP Sub-25 12 Maio, 2021 8:11

Brilhante prestação do cavaleiro português, Francisco Vila Nova ao vencer no passado sábado, o Grande Prémio reservado aos Sub-25 do CDI3* Las Cadenas, Madrid.

Montando o Westfalian Sir Saburo, Francisco 13º no ranking mundial Sub-25, venceu o GP com a média final de 68,718% e alcançou a segunda posição na Intermediária II tendo pontuado 68,529%.

Destaque ainda para a prestação do cavaleiro junior, Justino Lopes Alves com Iartus que conseguiu as seguintes classificações: 9º lugar na reprise Junior Team (67,071%); 4º lugar na Junior Individual (67,892%) e 10º na reprise Freestyle obteve 68,325% no domingo.

São resultados promissores para estes dois jovens portugueses, alunos do cavaleiro de Grande Prémio, Filipe Canelas Pinto, nas vésperas do Campeonato da Europa que vai decorrer de 7 a 12 de Setembro em Hagen, Alemanha.

Resultados AQUI