CDI3* Jerez: Vasco Mira Godinho ganha o GP Especial com 71,830%

A chuva intermitente não deu tréguas durante a jornada desta segunda feira (21) do CDI3* de Jerez (Espanha), na qual durante a tarde chegou o momento aguardado, o Grande Prémio Especial com quinze participantes.

O cavaleiro português Vasco Mira Godinho com o garanhão Lusitano «Garrett» alcançou a melhor percentagem 71,830% subindo ao primeiro lugar do pódio. O espanhol Alejandro Sánchez del Barco ficou classificado na segunda posição com «Quincallo de Indalo» (69,723%, enquanto o francês Corentin Pottier montando «Gotilas du Feuillard» ocupou o terceiro lugar do pódio.

Classificaram-se ainda os portugueses, Carlos Pinto com o garanhão Lusitano «Fugaz da Lagoalva» em nono (67,319%) e Carlos Branquinho com o garanhão Lusitano «Feroz Vale Sabroso» em décimo (67,128%).

Na próxima quinta-feira (24) arranca o segundo CDI3* – Andalucía Deja Huella que vai decorrer durante quatro dias, até domingo 27 de Março.

Resultados – GP Especial AQUI