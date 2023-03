CDI3* Jerez: Pódio espanhol no GP Especial

Com o Grande Prémio Especial do segundo Concurso Internacional de Dressage celebrado por ocasião do 50º Aniversário da Real Escola Andaluza de Arte Equestre em Jerez de la Frontera, terminou este evento no sábado (18).

Os cavaleiros espanhóis dominaram o Grande Prémio Especial, pertencendo o triunfo a Alejandro Sánchez del Barco com o PRE Quincallo de Indalo, pontuaram 73,362% para encerrar a competição. Juan Antonio Jimenez com o Hanoveriano Quartar de apenas 9 anos, foi segundo classificado com 71,745% e Claudio Castilla com o Lusitano Hi-Rico de Sobral ficou em terceiro roçando os 70% (69,447%).

Quanto à participação das jovens promessas portuguesas no sábado (18), Briana Vintila voltou a subir ao primeiro lugar do pódio com Inana B no Junior Freestyle com 72,030%, Mariana André com Iceberg de Tineo foi quarta classificada com, 68,280%.

Na reprise Children Individual, Maria Almeida e Gentil conseguiram 69,885%.

Resultados completos AQUI