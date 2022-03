CDI3* Jerez: Novo triunfo para João Victor Oliva no GP

A chuva forte que caiu na zona de Cádiz, comprometeu o inicio do segundo CDI3* da Andalucia Deja Huella atrasando as provas que decorreram esta quinta-feira no picadeiro fechado.

O brasileiro João Victor Oliva somou novo triunfo com o Lusitano Escorial no Grande Prémio do CDI3* melhorando a sua nota que foi de 74% (no concurso anterior pontuou (72,696%)). O espanhol Juan Antonio Jimenez Cobo foi segundo classificado com o Lusitano Euclides Mor (71,282%) e a francesa Morgan Barbançon fechou o pódio com Bolero (71%). Vasco Mira Godinho com Garrett ficou às portas do pódio em quarto lugar (70,087%).

Fora de prémio ficaram os portugueses, Carlos Pinto com Fugaz da Lagoalva em 14º (67,022%); Gustavo Mendes com Feiticeiro em 18º (65,804%) e Daniel Pinto com Fürst Fritz 10 em 19º (64,870%).

A prova Ponies Team com 6 participantes, teve como vencedora a cavaleira portuguesa Victoria Alem Ream com Nice Guy (68,190%) seguida do seu irmão Enzo Alem Ream com Der Kleine Choco-Boy We (67,190%). A finlandesa Mila Pietarila completou o pódio com Avalon (65,333%). A italiana Salome Bartz com Derano foi quarta classificada (65,095%).

A prova Intermedia II para a categoria U25 contabilizou oito inscritos. Venceu o espanhol Alejandro Oliva com Decor com a média de 71,706%. O português Yohann Pinto com Hotilas foi segundo classificado com uma média de 67,794%, enquanto Alfonso Jesus Ramirez com Cuba Libre terminou em terceiro com 67,323%.

Resultados completos AQUI