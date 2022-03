CDI3* Jerez: Fim-de-semana de emoções fortes em Espanha

Terminou este sábado (26) o segundo CDI3* de Jerez de La Frontera com a disputa do Grande Prémio Especial a principal prova da ultima jornada que decorreu na Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.

Treze conjuntos disputaram a prova, pertencendo o triunfo ao espanhol Juan António Jimenez Cobo com o Lusitano «Euclides Mor» ao alcançar a média de 71,085%. O francês Corentin Pottier com «Gottilas du Feuillar» foi segundo classificado com uma percentagem de 70,362%, enquanto o brasileiro Pedro Manuel Tavares de Almeida com o Lusitano «Famous do Vouga» fechou o pódio com 69,660%. Carlos Pinto com «Fugaz da Lagoalva» alcançou o quinto lugar tendo pontuando 68,872%.

O espanhol Alejandro Oliva com «Decor» foi o vencedor do Grande Prémio U25 (69,385%). Na segunda posição ficou classificada a britânnica Anna Jesty com «Flow Motion» (68,718%), e o português Yoann Pinto com «Hotilas» completou o podio (67,677%).

Em Young Riders Individual a italiana Melanie Valerie Bartz com «Delgado» com a vencedora, em Junior Individual venceu a sua irmã Lisa Caroline Bartz com «Diary Dream Old» e em Children Individual Guilherme Broega voltou a brilhar vencendo esta prova com «Minuto».

Resultados Aqui