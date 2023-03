CDI3* Jerez de la Frontera: Jovens promessas brilham em Espanha

O sol e as temperaturas amenas acompanharam a jornada inaugural do segundo CDI3*, que decorre em comemoração do 50º aniversário da Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera.

As jovens promessas portuguesas brilharam internacionalmente, com Briana Alexandra Vintila a conquistar dois primeiros lugares nas reprises Junior Team e Individual com Inana B, alcançando pontuações de 71,010% e 69,118%, respectivamente. Mariana André garantiu o segundo lugar na reprise Individual com a pontuação final de 68,676%, além de ter ficado em quarto lugar na reprise Junior Team com 65,505%, na quinta-feira.

Maria Almeida, a única participante no escalão Children com Gentil conseguiu notas promissoras na Preliminar B e reprise Team, alcançando 72,804% e 71,900%, respectivamente.

Em paralelo, decorreu o Grande Prémio do CDI3*, que foi ganho pelo espanhol Alejandro Sanchez Del Barco com Quincallo de Indalo, com a pontuação de 73,413%. Alejandro Asencio Mendes, montando o Lusitano Gavião dos Cedros, ficou em segundo lugar com 71,348%, enquanto José Antonio Garcia Mena terminou em terceiro com Gladiador do Lis, com 71,239%.

Quanto à participação dos atletas portugueses, Vasco Mira Godinho ficou classificado em 16º lugar com Iranico com 64,870%, enquanto Roberto Brasil ficou em 25º lugar com Hercules d’Atela, 63,261%. Na Freestyle, Roberto Brasil melhorou a sua pontuação, conseguindo 67,820%.

