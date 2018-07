CDI3* Hartpury: Luís Principe e Le Docteur em 4º lugar 9 Julho, 2018 16:30

O cavaleiro português Luís Principe e o Westfalian, Le Docteur de 13 anos, disputaram este fim-de-semana (06 a 08/07) as reprises do Small Tour do Hartpury Festival de Dressage na Grã Bretanha, tendo alcançado resultados expressivos.

Na sexta-feira, no Prix St Georges, o conjunto ficou classificado em 9º lugar com a média de 69,882%, melhorando a sua nota no sábado na Intermediária I que foi de 70,235% (7ºlugar).

No domingo Luis e Le Docteur, alcançaram a sua melhor marca pessoal na Intermediária I Freestyle, que foi de 71,975% (4º lugar).

Charlotte Dujardin e Mount St. John venceram pelo segundo ano consecutivo, o Grand Prémio (77,435%) e o Grande Prémio Especial (80,511%) do CDI de Hartpury.