CDI3* Estoril: Segundo evento reuniu quarenta conjuntos

Terminou o segundo CDI3* do Centro Hípico da Costa do Estoril que reuniu cerca de quarenta conjuntos internacionais e nacionais.

Com a chuva miudinha, persistente no sábado (05) a não dar tréguas, as provas arrancaram com a reprise Childrens Team que teve como vencedora nos dois dias, a cavaleira nacional Leonor Coelho com Esguia, pontuou 71,667% e 69,137%.

A sueca Ellen Stymne com Tanzbar T foi a vencedora das provas Pony Team e Individual nos dois dias, conseguindo as pontuações de 67,657% e 66,216%.

O pódio da reprise Inter II foi dominada pelos cavaleiros espanhóis, pertencendo o triunfo nos dois dias a Juan José Pimienta com Denksport (68,676% e 64,617%).

Nas reprises Juniors Team e Individual, Lisa Caroline Bartz voltou a vencer com Diary Dream tendo pontuado 68,333% e 70,500%.

O Grande Prémio apenas com dois participantes no sábado, foi ganho por Georgina Rogers com Guiso (66,739%). No domingo foi o francês Bertrand Liegard com Star Wars o vencedor do G.P. Especial.

No CDE, Roberto Brasil com Hercules d’Atela venceu o Grande Prémio e Grande Prémio Especial conseguindo as pontuações de 64,130% e 64,617%.

Resultados completos AQUI