CDI3* Devon: Roberto Brasil debutou com Whoopie Gold

No recente CDI3* Devon, Pensilvânia (EUA), que decorreu de 27 de Setembro a 1 de Outubro, o cavaleiro português Roberto Brasil que debutou com a égua Oldenburg Whoopie Gold, de 13 anos, propriedade do cavaleiro olímpico americano Dr. Cesar Parra, alcançou o segundo lugar na Intermediária A no sábado e no domingo ficou classificado em terceiro na Intermediária B.

A americana Jessica Tate montando Kynynmont Gunsmoke’s Gideon foi a vencedora de ambas as provas.

Satisfeito com a sua prestação Roberto Brasil manifestou-se na rede social publicando o seguinte: