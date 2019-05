CDI3* Compiègne: Estreia promissora de Maria Caetano Couceiro com Fénix de Tineo em França 20 Maio, 2019 19:41

A estreia de Maria Caetano Couceiro com o garanhão Lusitano Fénix de Tineo (Rubi AR x Aolga por Oheide) em provas do Big Tour do CDI3* de Compiègne deixou boas indicações para o futuro.

Maria e Fénix de Tineo conseguiram no Grande Prémio a média final de 68,043% (11º). No Grande Prémio Freestyle pontuaram 71,130%, alcançando um honroso 7º lugar da tabela classificativa numa prova que foi ganha pela britânica Charlotte Fry com Everdale (76,075%).

Carlos Pinto com o Lusitano Sultão Menezes de La Gesse inscrito nas provas do CDIO5* pontuou no Grande Prémio 68,630% (20º) e no G.P. Freestyle 71,120% (10º).

O melhor resultado de Luís Príncipe com o Hanoveriano R.S.Raphael foi na Intermediária I (CDI2*) ao obter 68,529% (10º). De recordar que esta dupla em Hagen, (CDI1*) ficou em terceiro lugar na intermediária I com a média final de 71,265%.

Medalha de Ouro para a Grã Bretanha, Prata para a Suécia e Bronze para os Estados Unidos na Taça das Nações do CDIO5*

Os britânicos somaram 24 pontos, contra 27 da Suécia, segunda classificada enquanto a formação dos Estados Unidos ficou em terceiro lugar com 51 pontos.

Os britânicos estiveram em prova com Richard Davison (Bubblingh), Charlotte Fry (Dark Legend), Carl Hester (Hawtins Delicato) e Gareth Hughes com a égua KWPN Classic Briolinca que alcançou a pontuação mais elevada no G.P.Special, 77,170% (1º).

Resultados completos AQUI