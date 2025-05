CDI3* Companhia das Lezírias: «Quinto Império», «Perdoto» e «O Dom Pedro» brilham entre os cavalos novos

A Companhia das Lezírias foi palco, no fim de semana, do CDI3*, que reuniu 31 cavaleiros e 43 cavalos oriundos de países como Espanha, Brasil, Suécia, França, Itália e Portugal. Paralelamente, decorreu também um Concurso de Dressage Especial (CDE).

O grande destaque da competição recaiu sobre os cavalos novos, em especial os garanhões. «Rabi Plus», «Quinto Império QB», «Perdoto» e «O Dom Pedro VP», que demonstraram excelente qualidade e desempenho nas suas categorias.

Cavalos de 4 Anos:

No domingo, o poldro LW «Rabi Plus» (Lord Plus x Forlady), do criador Dressage Plus e propriedade da CLE – Compra e Venda de Cavalos, Unipessoal Lda, foi apresentado por Frederico Mexia de Almeida na reprise FEI para cavalos de 4 anos. Avaliado pelo juiz alemão Henning Lehrmann, o conjunto alcançou uma nota final impressionante de 87,000%, a mais elevada de todo o evento. A avaliação detalhada refletiu a excelência do desempenho, confirmando o potencial promissor de «Rabi Plus».

Cavalos de 5 Anos

O LW «Quinto Império QB» (Jasmim Plus), criado pela Fine Horses e propriedade da CLE – Compra e Venda de Cavalos, Unipessoal Lda, foi montado por Frederico Mexia de Almeida, conquistando a vitória na reprise Preliminar de sexta-feira com a impressionante média de 77,600%, e na Final de domingo com 75,600%.

Cavalos de 6 Anos

O Lusitano «Perdoto» (Joker x Esperalda, por Rubi), do criador e proprietário da Casa do Cadaval SA, venceu tanto a Preliminar como a Final sob a sela de André Costa, com médias de 70,800% e 73,600%, respectivamente, num grupo de seis participantes.

Cavalos de 7 Anos

Na categoria de 7 anos, o brasileiro João Oliva destacou-se com o Lusitano «O Dom Pedro VP» (Viheste x Biologa, por Oheide), criado e propriedade de Fernando José Prado Ferreira, ao vencer a reprise Final de domingo com 72,129%.

Na reprise Preliminar, a vitória coube ao espanhol Claudio Castilla Ruiz, com o Lusitano «Odin Comando SN» (Escorial x Hervilha Com SN, por Jiboia), criado por Simone Nowak Passos e propriedade de Rogério Pinheiro Passos, conseguiu a média de 70,525%.

O brasileiro Nuno Chaves de Almeida, montando Lizarran (Zaire x Vexa, por Xaquiro), criado pela Coudelaria Quinta da Carvoeira e propriedade da Coudelaria João Pedro Caleia, foi o vencedor do Grande Prémio e do Grande Prémio Especial, com as médias de 67,766% e 67,413%, respetivamente.

Resultados completos disponíveis AQUI